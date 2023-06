Scontro tra auto e scooter a Fano, 19enne ferita

Paura ieri mattina all’intersezione tra viale Primo maggio e via Mabellini. Erano circa le 10.45 quando una Audi A4 condotta da un fanese di 49 anni che percorreva la nazionale in direzione Pesaro, nell’intento di svoltare a sinistra su via Mabellini ha impattato contro uno scooter Honda 125 che lo stava superando a sinistra, condotto da una 19enne fanese. La giovane è stata trasportata in pronto soccorso a Fano in codice giallo, dopo essere piombata contro il muretto dell’abitazione che si trova lì all’angolo.