Scontro tra carro gru e mini-car: grave un 82enne

Scontro tra un carro gru e una vetturetta senza patente, ieri pomeriggio (verso le 14,30) sulla Flaminia. L’incidente è avvenuto a San Martino del Piano, non lontano dal centro di Fossombrone, più o meno all’altezza del bar della frazione. Per cause in corso di accertamento, i due mezzi si sono urtati sulla statale: in pratica il carro-gru sembra abbia tamponato la vetturetta. Entrambi i veicoli procedevano in direzione monte (verso il centro città). Nell’impatto ha avuto la peggio il conducente della macchinetta, G.T., pensionato 82enne di Fossombrone.

Nello scontro il carro-gru, di una ditta di impianti elettrici di Fossombrone, è rimasto pressoché intatto e l’autista, B.M., anche lui di Fossombrone, è rimasto sostanzialmente illeso. Da buttare, invece, la mini car. Sul posto sono intervenuti l’ambulanza dell’Acap di Cagli, i vigili del fuoco di Cagli e gli agenti della polizia municipale di Fossombrone e di Colli al Metauro, che hanno fatto i rilievi di legge.

Dato che il pensionato in un primo tempo era rimasto incastrato nelle lamiere della sua vettura, i sanitari di Cagli hanno valutato anche la possibilità di far intervenire l’eliambulanza, ma siccome questa era indisponibile, si è deciso per il trasporto al Torrette di Ancona, dove l’uomo è stato ricoverato in condizioni piuttosto serie.

a. b.