CronacaScontro tra due auto, è grave un 80enne
17 set 2025
ANTONELLA MARCHIONNI
Cronaca
Scontro tra due auto, è grave un 80enne

Un violento incidente stradale si è verificato nel primo pomeriggio di ieri lungo la provinciale Sp40, poco prima delle 14. Due autovetture, per cause in corso di accertamento, si sono scontrate frontalmente in un tratto a doppio senso. L’impatto è stato particolarmente serio e ha richiesto l’intervento immediato dei Vigili del fuoco di Fano.

Uno dei due conducenti, un uomo di 80 anni, è rimasto incastrato nell’abitacolo ed è stato estratto dai pompieri con l’ausilio delle attrezzature di soccorso. Una volta liberato, l’anziano è stato affidato al personale del 118 presente sul posto, che ha prestato le prime cure e valutato le sue condizioni. Vista la gravità del quadro clinico, è stato disposto il trasferimento in eliambulanza all’ospedale regionale di Torrette di Ancona.

L’altro automobilista coinvolto nello scontro non avrebbe riportato ferite di particolare entità ed è stato comunque assistito dai sanitari. Oltre alle operazioni di soccorso, i Vigili del fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza dei veicoli incidentati e della carreggiata, garantendo che non vi fossero ulteriori rischi per la circolazione.

La Sp40 è rimasta chiusa al traffico per tutta la durata dell’intervento, creando disagi e rallentamenti fino al termine delle operazioni. Sul posto anche la polizia locale di Fossombrone, che ha eseguito i rilievi di rito per ricostruire la dinamica dell’incidente e accertare eventuali responsabilità. La strada è stata riaperta solo dopo il recupero dei mezzi e la messa in sicurezza.

