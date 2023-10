"Scontro tra giovani in via Rossi: interviene la polizia".

Parapiglia ieri pomeriggio verso le 17 in via Rossi. Qui cinque giovani fermi in auto all’altezza dei giardinetti, hanno bisticciato per poi causare anche un incidente. Infatti uno di loro ha aperto lo sportello posteriore proprio mentre passava un’auto che lo ha colpito. Si è rischiata la rissa ma l’intervento dei carabinieri e della polizia ha evitato conseguenze sgradevoli.