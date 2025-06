Scooter contro auto, arriva l’eliambulanza

Grave incidente a Cantiano: scooter contro auto, un ferito in prognosi riservata. È quanto accaduto ieri intorno alle 12:30 in località Ponte Dazzo, su una strada secondaria del comune di Cantiano. Il violento scontro tra i due mezzi ha causato il ferimento del conducente del due ruote, residente in zona, che è stato trasportato in eliambulanza all’ospedale regionale di Torrette ad Ancona. Le sue condizioni sono state giudicate molto gravi e la prognosi è attualmente riservata. L’automobilista, anch’egli residente a Cantiano, è rimasto coinvolto nell’impatto ma non ha riportato ferite gravi. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti prontamente i soccorsi del 118 e le forze dell’ordine. I rilievi sono stati effettuati dagli agenti della Polizia stradale di Cagli e Urbino, che stanno ricostruendo la dinamica. Al momento non si esclude alcuna ipotesi. L’incidente ha provocato rallentamenti temporanei al traffico locale. La notizia ha destato preoccupazione nella comunità, scossa per l’accaduto. In tanti, sui social e nei gruppi locali, stanno esprimendo vicinanza e solidarietà alla famiglia del ferito, noto in paese.