Scooter contro il bus, muore a 22 anni dopo un giorno di agonia

Sant’Ippolito (Pesaro-Urbino), 7 aprile 2025 – Non ce l’ha fatta Giorgio Imperiale, il 22enne residente a Sant’Ippolito che, nel tardo pomeriggio di venerdì, è rimasto coinvolto in un tragico incidente lungo la strada Flaminia all’altezza di Tavernelle, a Colli al Metauro.

Il giovane, subito dopo lo schianto, era stato trasportato con l’eliambulanza all’ospedale regionale di Torrette ad Ancona dove sabato sera è venuto a mancare lasciando nel dolore familiari e amici. “Siamo molto vicini alla famiglia – è il commento di Marco Marchetti, sindaco di Sant’Ippolito –, Giorgio si era da poco trasferito nel nostro comune, un paio di mesi fa circa. Tutta la comunità è rimasta molto colpita per l’accaduto”. A condurre i rilievi sull’incidente è stata la polizia locale.

Dalle ricostruzioni effettuate sembra che lo scooter su cui viaggiava il giovane, che il 13 di questo mese avrebbe compiuto 23 anni, abbia invaso la corsia di marcia opposta, finendo contro un pullman di linea che procedeva in senso contrario, in direzione monte-mare. Il ragazzo si è schiantato violentemente con la parte anteriore del bus, rimbalzando all’indietro sull’asfalto per circa 30 metri. Le sue condizioni sono apparse critiche fin da subito. Un urto devastante, che ha procurato al ragazzo ferite molto serie.

Il velivolo che ha trasportato il ferito ad Ancona è atterrato nelle vicinanze dell’incidente e prima del suo decollo verso la struttura del capoluogo, il 22enne era stato più volte sottoposto dai sanitari alle procedure di rianimazione. La notizia della sua morte ha colpito profondamente non solo la comunità di Sant’Ippolito ma anche quella di Corigliano Calabro, dove il ragazzo era molto conosciuto viste le origini della famiglia. “Sei andato via e hai lasciato un enorme vuoto – è il commento carico di dolore di un amico di Giorgio Imperiale affidato ai social, a corredo di una raccolta di immagini che lo ritraggono insieme agli amici, in più momenti felici -. Non ci sono parole, amico mio solo lacrime. Ma saranno i tuoi ricordi a farti vivere per sempre nel mio cuore”.