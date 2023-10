Scooter e minicar. Scontro in via Fanella

FANO

Incidente ieri mattina in via Fanella: ferito un fanese di 57 anni, trasportato al Pronto soccorso dell’ospedale San Salvatore di Pesaro. Era a bordo di uno scooterone Kimko che si è scontrato contro una microcar. Coinvolta, oltre alla scooterista, anche un’altra fanese di 73 anni, alla guida di un quadriciclo leggero (comunemente detti microcar, ma equiparati a un motociclo).

L’incidente, per fortuna senza gravi conseguenze, è avvenuto intorno alle 9.45 di ieri mattina.Sulle modalità e responsabilità per le quali i due mezzi sono venuti all’impatto sta indagando la Polizia locale di Fano. Al momento, certo è che entrambi i veicoli stavano percorrendo via Fanella nella stessa direzione (cioè verso il monte). Tutto da verificare il motivo dello scontro che, comunque, ha provocato la caduta a terra del motociclista e il suo trasferimento al Pronto soccorso di Pesaro.