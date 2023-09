Scooterista a terra a Fano: arriva l'eliambulanza per la 66enne

FANO

Paura ieri alla Trave, per una scooterista centrata da un’auto e portata in eliambulanza a Torrette. Erano le 8.20 sulla rotatoria in cui si incrociano via della Trave, via Aldo Moro e via Frusaglia quando una Ford Fiesta condotta da una 36enne di Fano (sola a bordo e illesa) si è scontrata contro uno scooter 150 con in sella una 66enne pesarese residente a Fano. Il 118 ha soccorso la donna a terra, celando le operazioni con un lenzuolo bianco. Stando alle ricostruzioni della Polizia locale l’auto percorreva via della Trave verso il mare, ma giunta alla rotatoria ha colpito la parte laterale destra del motociclo che era nella rotatoria. La donna è rovinata a terra con lo scooter sopra di lei, lamentando un forte dolore a gamba e piede.