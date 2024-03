Scoperte archeologiche nell'ex mercato delle Erbe di Ancona, ritrovamenti di ossari e lastre di marmo suscitano interesse e cautela

Ispettori della Soprintendenza archeologica di Ancona hanno ieri mattina imbucato l’arco che introduce, da via Branca, all’area che ospitava l’ex mercato delle Erbe. Com’era un po’ nelle previsioni, durante alcuni sondaggi effettuati dalla ditta che ha vinto gli appalti del San Domenico, sono emersi sia al centro dello spiazzo e sia sotto i portici che danno verso via Giordano Bruno, molti resti umani, dei veri e propri ossari. Molto probabilmente il cimitero interno all’antico convento.

Ma non solo ossa umane, come è emerso anche negli scavi dei mesi scorsi effettuati in piazza del Popolo, perché sono venute alla luce anche delle grandi lastre di marmo, non si capisce ancora con precisione se di singole sepolture oppure di fosse comuni. "Nella giornata di iei mattina ci siamo incontrati con gli archeologici della Soprintendenza di Ancona – dice l’assessore ai Lavori Pubblici Andrea Nobili –. Per cui stiamo monitorando con la massima attenzione e con tutte le cautele del caso, tutta la situazione e c’è massima collaborazione tra amministrazione, impresa e soprintendenza. Se siamo di fronte, come è emerso in piazza del Popolo, ad un luogo di sepoltura questo è probabile, ma sui marmi che sono emersi non posso dire, anche perché quando li ho visto erano sporchi di terra e proprio questa mattina quelli dell’archeologico li stavano pulendo per capire se c’erano iscrizioni o dei fregi. Siamo nel tardo Medioevo? Questo non lo so per cui non mi azzardo nemmeno: la parola spetta gli esperti. Comunque ci muoviamo con Comune nella massima massima cautela e tutela".

Lavori comunque che stanno procedendo velocemente perché è stata realizzata una grande vasca in cemento, proprio dove c’erano prima le bancarelle: anche lì sono emersi resti umani. Quindi sono stati effettuati anche una serie di sondaggi nel sottosuolo perché l’area è ricca di cunicoli sotterranei. La Conscop, la cooperativa di Forlì che ha vinto l’appalto per oltre 8 milioni di euro, ha dato il via anche ad una serie di demolizioni anche sul retro dell’antico convento, su via Giordano Bruno, dove è stata abbattuta una casetta ed anche i bagni pubblici.

Che ci si potesse imbattere in un cimitero medievale non era una novità perché la possibilità era stata già avanzata in uno studio-relazione da una esperta del San Domenico come l’architetto Roberta Martuffi. Motopicchi in azione anche nell’antico convento: quello più delicato perché vi sono affreschi, come quello della sala capitolare di mano tardo-gotica ed anche un pregevolisso soffitto a cassettoni azzurro con fregi oro parete del quale venne smontato, portato inizialmente a Roma, e quindi venduto misteriosamente e finiuto negli Stati Uniti.

Nelle grotte del convento anche alcuni capitelli corinzi e di tutte queste articolate situazioni è stato messo al concorrente sia il Comune che la Soprintendenza.