Scoperte in Ateneo le molecole anti Covid

Cura del Covid, in Urbino sono state scoperte molecole innovative. Merito del Dipartimento di Scienze Biomolecolari dell’Università di Urbino che ha collaborato con una rete nazionale. Abbiamo parlato con la professoressa Alessandra Fraternale.

Di cosa si tratta? "Di molecole che inibiscono la replicazione del virus SARS-CoV-2, agendo su due bersagli, uno virale e uno cellulare. Il primo è rappresentato dalla principale proteina dell’involucro virale, ossia la proteina Spike (la proteina che il virus usa per infettare le cellule). Nella pubblicazione, uscita sulla rivista internazionale The Faseb Journal, il giornale della Federazione delle Società Americane per la Biologia Sperimentale, è stato dimostrato che le molecole tioliche, rompendo dei legami importanti nella proteina, impediscono l’interazione tra la proteina Spike ed il recettore Ace2 inibendo l’entrata del virus. Il secondo bersaglio è cellulare. Essendo i virus dei parassiti obbligati, possono replicarsi esclusivamente all’interno delle cellule sfruttando i loro apparati. Tra le funzioni cellulari sfruttate dai virus, compreso il SARS-CoV2, di vitale importanza è la capacità di sintetizzare nuove proteine le quali verranno utilizzate per fare nuovi virus. Le molecole studiate, capaci di penetrare nella cellula infettata, bloccano la normale maturazione delle proteine del virus. Come si è svolta la ricerca e cosa significa per l’Università di Urbino?

"La ricerca, durata circa due anni, è il frutto della collaborazione tra diversi ricercatori del Dipartimento di Scienze Biomolecolari e con diverse istituzioni nazionali, quali la Sapienza Università di Roma, l'Istituto Superiore di Sanità ed il Policlinico Militare di Roma Celio, quest'ultimo dotato di diversi laboratori di biosicurezza, tra cui quello di livello 3, che hanno permesso di effettuare gli esperimenti con il virus. Il raggiungimento di questi risultati è stato possibile grazie al coinvolgimento di numerosi ricercatori con competenze in diverse discipline, come la biochimica e la biologia cellulare, la virologia e la microbiologia, ma anche la chimica organica e la chimica fisica. Lo studio ha consolidato una collaborazione che dura da anni tra l'Università di Urbino e la Sapienza ed ha permesso la nascita di un bel network nazionale che sarà importante per i progetti futuri. Inoltre il lavoro dimostra come il coinvolgimento di conoscenze e competenze diverse ma complementari all'interno dello stesso dipartimento può portare a risultati di grande rilevanza scientifica. Un ulteriore passo in questa direzione sarà il nuovo ed innovativo centro di ricerca all'ex Sogesta, ora Campus Scientifico "E. Mattei".