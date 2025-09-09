Scoperte "spaziali":. Urbino ha i suoi meriti

Un po’ di Urbino nella ricerca spaziale che ha portato ad un grande risultato nel tracciamento delle particelle superveloci emesse dal sole e dei loro effetti, fondamentali per migliorare le previsioni del meteo spaziale. La docente di fisica Uniurb Catia Grimani, responsabile scientifico del gruppo di ricerca che afferisce al dipartimento di scienze pure e applicate dell’ateneo, collabora da anni alla ricerca dell’Agenzia Spaziale Europea e alla missione della sonda Solar Orbiter. Nei giorni scorsi la rivista Astronomy and Astrophysics ha pubblicato l’esito di uno studio che ha grande importanza per la vita dei veicoli spaziali e degli astronauti. Tra i gruppi che hanno contribuito, quello urbinate: "Siamo parte – ci spiega Grimani – del team che controlla uno dei nove sofisticati strumenti che sono sulla Solar Orbiter. Metis, questo il nome dello strumento, fotografa la corona, parte più esterna del sole. Noi ci occupiamo di studiare come le particelle emesse dal sole mettano a repentaglio il funzionamento della macchina fotografica, ovvero quante particelle vanno ad accecare i pixel del coronografo. Oltre a stabilire se sono o no un problema, le abbiamo studiate dal punto di vista fisico. La recente scoperta ha appurato che il sole, che ora è in un periodo abbastanza turbolento, emette tanto materiale che produce un’accelerazione di particelle che interessa anche la terra. Le registrazioni di oltre 200 fenomeni solari hanno fornito dei dati utilissimi che hanno anche ricadute militari, sulle infrastrutture, sul traffico aereo e impatti su diversi aspetti della vita sociale. Io tutti i giorni guardo l’attività solare – chiude Grimani – e assieme al team composto anche da Michele Fabi e Federico Sabbatini, elaboro alcuni dati specifici che ci arrivano, li unisco a delle immagini scattate da Metis e ne traggo importanti osservazioni".

g.v.