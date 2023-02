Scoperti comignoli pericolanti a Valbona: transennata la via, oggi ispezioni e interventi

Comignoli pericolanti e strada chiusa, fino a questa mattina almeno. Proprio in queste ore in via Mazzini ad Urbino arriveranno i tecnici, anche del Comune, per valutare l’intervento da fare. Con grande probabilità ci sarà la demolizione di alcune cappe sul tetto del palazzo delle suore Maestre Pie Venerini dove è presente anche lo studentato Maria Immacolata. Sul posto, giovedì pomeriggio, i Vigili del Fuoco di Urbino, la Polizia Locale e il personale dell’ufficio tecnico del Comune che hanno passato diverso tempo per mettere in sicurezza l’area e per analizzare le problematiche sul palazzo.

Non c’è un pericolo imminente ma bisogna intervenire al più presto. Ad accorgersi che i comignoli erano ammalorati e non più ben saldi alla canna fumaria alcuni operai che stavano lavorando su un edificio dietro a quello del convento. Da lì subito la chiamata ai pompieri. La situazione è sotto controllo: via Mazzini è stata chiusa con delle transenne da ieri pomeriggio, quindi Valbona è stata resa percorribile con i mezzi, in caso di necessità assoluta, a doppio senso di marcia e pedonalmente sul lato opposto allo stabile. Queste norme per evitare che alcuni frammenti di comignolo possano colpire cose ma sopratutto persone. Una scelta dovuta vista la centralità della via e la vitalità che ha nel giovedì notte dedicato alla movida di giovani e studenti. Si cercherà con l’intervento odierno, curato da una ditta specializzata, la causa del deterioramento. Non si escludono le scosse di terremoto dei mesi scorsi e la neve che potrebbero aver acutizzato la situazione. Saranno presenti anche i Vigili del Fuoco, la Polizia Locale e i tecnici del Comune.

Francesco Pierucci