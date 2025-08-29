Scoperto corridoio sotto il collegio Raffaello

Dai sotterranei del Collegio Raffaello emerge un nuovo ambiente sconosciuto. La scoperta segue quella dell’antica cisterna, rinvenuta a luglio sotto ai locali di una delle attività commerciali ospitate dal Legato Albani nel propri spazi, e del lungo condotto che procede a metà tra il palazzo e via Cesare Battisti, in cui sono stati poi trovati anche esemplari del crostaceo di grotta niphargus. "Grazie all’accordo siglato col Gruppo speleologico urbinate, abbiamo effettuato alcune esplorazioni nel primo piano seminterrato del Collegio Raffaello, a pochi metri da piazza della Repubblica, e abbiamo riscontrato un nuovo ambiente, che era murato", spiega il presidente del Legato Albani, Giorgio Londei. Si tratta stavolta di un corridoio, probabilmente, la cui parete d’ingresso risulta murata eccetto per un piccolo pertugio da cui si è potuto accedere. Il corridoio, di cui si ignora al momento la lunghezza, è quasi del tutto pieno di calcinacci, accumulati in epoca da definire. In virtù della convenzione col Comune, questa nuova esplorazione è stata seguita dall’architetto Gianluca Gostoli, dell’Ufficio tecnico, e dal presidente del Gsu, Enrico Sacchi. Gostoli ha anche contattato la Soprintendenza per capire come procedere con l’eventuale rimozione dei detriti, in sospeso anche per la cisterna. Tra le macerie rinvenute in un ambiente edificato nell’ambito del cantiere settecentesco del palazzo come disimpegno degli altri locali, è stato ritrovato un frammento ceramico, forse parte di uno scaldino da letto del 1700.

