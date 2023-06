Scoppia ’bomba’ in casa, 37enne gravissimo La deflagrazione gli trancia ambedue le mani

Stava maneggiando esplosivo in camera da letto. Forse dinamite o polvere da sparo. Improvvisamente quel quantitativo gli è scoppiato sotto gli occhi squarciandogli le mani (entrambe amputate) finite lontane nel pavimento, procurandogli vaste ferite in tutto il corpo tra cui un piede, il viso e il torace. Il ferito si chiama Ion Olteanu, già conosciuto dalla giustizia. Lo scoppio ha attirato gli altri inquilini della casa, che si trova in via dell’Apsella 40, nel comune di Vallefoglia, i quali hanno dato l’allarme. All’arrivo dei soccorritori, 118 e i vigili del fuoco, le condizioni dell’uomo sono apparse subito disperate. Il corpo era coperto di sangue, il viso soprattutto, e aveva una emorragia in corso per l’amputazione delle mani. E’ stata fatta atterrare l’eliambulanza in un campo vicino per trasportare il 37enne all’ospedale di Torrette. La casa è stata isolata dai carabinieri perché nessuno si avvicinasse ed è stata bloccata anche la strada. Evacuate cinque persone che abitano nel piano sottostante. Si tratta della sorella del 37enne che da circa un anno gli ha dato ospitalità nella mansarda. Sequestrati dai carabinieri due furgoni parcheggiati poco lontano dalla casa del 37enne. Sono riconducibili a lui.

Per i carabinieri, che sono entrati nella mansarda solo dopo l’arrivo degli artificieri che hanno bonificato tutte le stanze, va accertato il motivo per il quale il 37enne Ion Olteanu avesse l’esplosivo. Dal tipo di scoppio (verticale e non orizzontale tanto che non si sono rotte nemmeno le finestre ma si è aperto un foro in alto), la prima ipotesi degli inquirenti è quella di un tentativo di preparazione di un pacchetto o marmotta usata per far saltare i bancomat. E’ una deduzione più che una certezza perché non ci sono elementi che possano far pensare al 37enne come ad un componente di una banda specializzata in colpi ai bancomat. Sembra esser rimasto impigliato in passato in storie di furti ma l’esplosivo lo pone in una condizione molto diversa. Si cerca di accertare col sequestro del telefonino i legami, le amicizie, le ultime telefonate ricevute ieri mattina prima dell’esplosione.

Le ricerche nella casa di altri ipotetici nascondigli di esplosivo è continuata per tutto il pomeriggio. Si è cercato di appurare, sentendo la sorella e i familiari, se l’uomo avesse avuto incontri a casa in mattinata con delle persone. Non sembra aver incontrato nessuno. Sono state prese anche immagini di alcune telecamere della zona.

Nei primi momenti dopo l’esplosione, i vigili del fuoco hanno cercato di appurare se fosse dipeso da una fuga di gas o da una bombola. Ma il controllo sia dell’impiantistica della casa sia di una eventuale bombola posizionata in qualche camera, ha escluso questa ipotesi.E c’è un motivo in più: se ci fosse stata una deflagrazione dovuta ad un a fuga di gas, ci sarebbe stato l’odore tipico e gli effetti avrebbero avuto tutt’altra portata.

Per rendersi conto esattamente di quanto avvenuto, i vigili del fuoco hanno fatto partire un drone che ha ripreso tutta la parte del tetto interessata dalla deflagrazione.

I vicini di casa non conoscono il 37enne romeno e non sanno se avesse un lavoro o che cosa stesse facendo all’Apsella. Dai primi accertamenti, era pressocché sconosciuto alla gente del posto.

