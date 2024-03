Scoppia la protesta a Soria: "Vogliono far costruire anche sul Lungofoglia"

"Non è possibile che via Lungofoglia Caboto venga chiusa. Vogliamo chiarezza". E chiarezza sia. Gli abitanti di Soria stanno vivendo giorni di preoccupazione e malcontento dopo che all’ultima riunione di quartiere hanno appreso che la principale via di traffico verso Baia Flaminia verrà chiusa. A rispondere è direttamente Mila Della Dora, assessora del Comune di Pesaro con delega all’urbanistica: "Non si è parlato di questo, è un film che non esiste".

Ma facciamo un passo indietro. Lunedì 4 marzo il quartiere di Soria viene a conoscenza della delibera relativa all’adozione di variante sostanziale al piano regolatore vigente riguardante un intervento urbanistico unitario PA 0.307 "Largo Tre Martiri". Questa prevedrebbe la suddivisione di tale area in quattro sub-comparti autonomi da destinare ognuno al suo proprietario. Il lotto, ora unitario, grazie a questa variante urbanistica potrà essere diviso e poi edificato in base ai singoli proprietari permettendo loro di intervenire sulla propria porzione di terreno e renderlo autonomo.

Da dove nascono quindi le polemiche? Dal fatto che su quest’area, proprio in corrispondenza della suddivisione dei lotti, esiste una previsione urbanistica del piano regolatore che risale all’anno 2000. Al tempo, il Prg – strumento urbanistico che prevede la gestione, lo sviluppo e gli interventi da effettuare in territorio comunale – aveva infatti considerato in previsione ciò che gli abitanti di Soria temono. Si tratta, cioè, di una misura pensata per chiudere l’ingresso su via Lungofoglia Caboto da Largo Tre Martiri, creando una sorta di bretella che permetterebbe ai mezzi provenienti da Baia Flaminia di confluire in via Agostini, una strada ora a senso unico che ha una carreggiata troppo stretta per consentire il doppio senso di marcia. Inoltre, il disagio alla viabilità sarebbe notevole: via Agostini rimarrebbe l’unica via d’ingresso e di uscita al quartiere, creando problemi anche ai mezzi pesanti che utilizzano via Lungofoglia Caboto per raggiungere i cantieri navali al porto. "Già ora questa via è intasata, soprattutto al mattino e con le scuole ancora chiuse per ristrutturazione. È impensabile che tutto il traffico di Soria confluisca in via Agostini, una strada centrale e in mezzo alle abitazioni. Si creerebbero degli ingorghi infiniti, per non parlare dei problemi di sicurezza che potrebbero derivare da questa scelta", spiegano i soriani, che stanno anche raccogliendo firme per fermare il progetto. La questione, però, non si pone. Il fatto è che si parla di una delibera di urbanistica, non di lavori pubblici. L’oggetto della discussione, che andrà ai voti al prossimo consiglio comunale di lunedì 11 marzo, è solo e soltanto una: la divisione dell’area di Largo Tre Martiri, precedentemente costituita di un unico comparto, in quattro sub-comparti autonomi.

"Ciò che sta facendo tanto discutere non esiste: è semplicemente una previsione urbanistica risalente all’anno 2000. Non c’è un progetto, non stato inserito nel piano delle opere, nulla – spiega l’assessora Mila Della Dora –. La variante che si va ad approvare non c’entra niente con l’ipotesi di creazione di questa strada che andrebbe a deviare il traffico su via Agostini. La norma di quel piano regolatore diceva anche che, nel caso in cui l’amministrazione decidesse di intervenire sulla viabilità, si dovrà valutare la decisione insieme al quartiere. Ma questo quando e se il Comune vorrà attuare la previsione. Perciò gli abitanti di Soria possono stare tranquilli, la questione non è oggetto di questa delibera".

Lucia Arduini