Scoppio di Montecchio, l’omaggio di Mattarella

Sono passati 79 anni dallo scoppio della polveriera di Montecchio, durante la Seconda Guerra Mondiale. Oggi sarà celebrato l’anniversario: "L’iniziativa prevede alle 18, nella Chiesa Santa Maria Assunta di Montecchio, la celebrazione della messa – spiega il sindaco Palmiro Ucchielli –, officiata da don Marco Di Giorgio a cui farà seguito la deposizione di una corona al monumento dei Caduti in Piazza della Repubblica: ricorderemo quei drammatici momenti che ha vissuto la nostra comunità. Quest’anno l’iniziativa assume una rilevanza particolare, in quanto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, con decreto del 12 luglio 2022, ha conferito al Comune di Vallefoglia la medaglia d’argento al merito civile con la seguente motivazione per i fatti accaduti a Montecchio nella serata del 21 gennaio 1944: "La deflagrazione di un deposito improvvisato in cui i tedeschi avevano ammassato un enorme quantità di esplosivi colpì la frazione di Montecchio, distruggendo o danneggiando gravemente le case e provocando morti e feriti. Esempio di estremo sacrificio".

Alessio Zaffini