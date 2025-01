Scoppio polveriera: cerimonia per le vittime

Martedì prossimo, 21, in occasione dell’81° anniversario dello scoppio della polveriera di Montecchio, si terrà una cerimonia per ricordare il tragico evento. Alle ore 18.00, nella Chiesa di S. Maria Assunta di Montecchio, la messa officiata da don Marco Di Giorgio, seguita da un momento musicale a cura dei "Cantori della Città Futura". Poi deposizione di una corona al locale monumento dei Caduti in Piazza della Repubblica, con l’intervento del sindaco, Palmiro Ucchielli, che ricorderà i drammatici momenti vissuti dalla nostra comunità. Poi il corteo, accompagnato dal Corpo Bandistico "G. Santi", raggiungerà il monumento dei Caduti di Montecchio, dove verrà deposta una corona di alloro. Durante la cerimonia, il sindaco, insieme all’Associazione Combattenti, ricorderà in particolare i cittadini e le famiglie che hanno perso i propri cari in quel drammatico evento. La cittadinanza è invitata.