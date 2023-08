Pesaro, scopre nel cellulare le foto dell’amante del marito e tenta il suicidio

Pesaro, 17 agosto 2023 – Trova le foto dell’amante nel cellulare del marito e minaccia di buttarsi dal balcone al quarto piano dell’hotel, ma i vigili del fuoco sono già sul posto, lei si chiude in camera e ingurgita una decina di pasticche. A scongiurare il peggio è stato l’intervento dei cabinieri del radiomobile di Pesaro che hanno fatto uscire la donna dalla stanza e affidata alle cure del reparto di psichiatria.

Protagonista di una vacanza non proprio da sogno, una 53enne bulgara che soggiornava col marito all’hotel Nettuno. La sera di Ferragosto la coppia esce a cena. Il telefonino del coniuge finisce tra le mani della donna che trova le foto di un’altra. Fa una scenata e se na va.

Chiama il figlio e minaccia di buttarsi dal balcone dell’albergo. Il ragazzo avvisa il padre e scattano i soccorsi. La 53enne va in hotel, ma i vigili del fuoco sono già schierati. Si chiude in camera e butta giù 14 pasticche di lexotan. A quel punto intervengono i carabinieri che entrano in stanza. Ha altri blister in mano. Ma la tranquillizzano e affidano al 118 che la porta in psichiatria.