Scopri Cosa Fare Oggi a Pesaro e Dintorni, Eventi e Attività!

Cosa fare oggi a Pesaro e dintorni.

Pesaro

*A Loreto, in zona Muraglia, tornano i burattini di Renzo Guerra: "Green Puppets", alle 21. Ingresso gratuito.

*Alle 21, la presentazione dell’ultima opera del musicista e scrittore toscano Guido Giannuzzi, "Variazioni sul destino – racconti in musica per destini incrociati", nella Corte di Palazzo Almerici.

* Candelara *Annullato l’evento "Su le… orme dei Genesis" a Villa Berloni: causa condizioni meteo avverse

Fano

*Proiezione di "Casablanca" in piazza XX Settembre alle 21.15. *Festa del Mare. Si parte alle 18 in zona porto "Darsena Giurgin" con l’apertura degli stands gastronomici. Alle 18.30 visite guidate al percorso della marineria. Alle 21, al Monumento ai caduti del Mare, "qui siamo liberi di sognare - Ricordiamo Vittorio D’Errico Mare e Monti", lettura di poesie e brani in dialetto. Alle 21.30 sempre in zona porto zona lido un concerto musicare a cura di OnStage Produzioni.

Gabicce Mare

*Un tributo ad Elton John con "The Elton Show" in piazza del Municipio, alle 21.

Montelabbate

* Le Buonenotti giungono al termine con la serata conclusiva di oggi dedicata alla poesia. Inizio alle 21.15 in strada San Donato. Conversazione di Umberto Piersanti e proiezione del film poema "Sulle Cesane", ingresso libero. "Vi consigliamo di portare un plaid o un cuscino per sistemarvi comodamente sul prato, e un abbigliamento adeguato alle temperature serali".

Cagli

*Teatro libero del Monte Nerone, alle18 "Erbe e storie del Monte Nerone" con Loretta Stella (erborista). Alle 21 Logos e (è) estasi ispirato a Ildegarda di Bingen Aion Project Trio - Stefano Somalvico (fiati), Paolo Pozzi (live electronics), Cinzia Prampolini (voce).

Sant’Angelo in Lizzola

*Ballando sotto le stelle, dalle 20 in poi.

Urbino

* Urbino Plays Jazz, dalle 17 nella piazzetta delle Erbe.