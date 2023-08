Scopri Cosa Fare Oggi a Pesaro e Dintorni, Festivaliti, Mostre, Concerti e Mercatini Il Festivalito a Candelara, il mercatino per i bambini, la mostra di pittura, gli spettacoli, il concerto all'alba, la rappresentazione teatrale e il Say-Fest a Fano sono alcune delle attività in programma oggi a Pesaro e dintorni. Un'occasione per divertirsi e scoprire luoghi e culture.