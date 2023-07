Scopri Cosa Fare Oggi a Pesaro e Provincia

Cosa fare oggi a Pesaro e provincia

Pesaro

Al Parco Miralfiore, alle 21,15, è atteso per il suo spettacolo Tour 20003000 Nino Frassica. Al Gra’, in via Rossini, alle 21,30, esibizione del duo Marco Di Meo e Roberto Gargamelli.

Fiorenzuola di Focara

In piazza Paoli, spettacolo "Doremì Focara" da parte del Corpo bandistico di Colombarone. Vallefoglia

Montefabbri

Prosegue: "Fiesta Global", festival arti globali con musica, concerti e artisti di strada. Dalle 18 a tarda notte spettacoli per tutti i gusti. Ingresso 5 euro, gratis sotto i 10 anni.

Urbino

Per il festival "Musica antica", doppio appuntamento a Palazzo Ducale: alle 19 concerto di Miguel Bonal con viola da gamba; alle 21 Ensemble Zefiro: soprano, oboe, fagotto e clavicembalo. A Pieve di Cagna, dalle 20 Festival della canzone dialettale della provincia nell’ambito di "Pieve Cagnis Bier Fest", esibizione di 6 gruppi musicali dialettali e lettura di poesie di Carlo Pagnini e Oliviero Luslini.

Mercatello sul Metauro

Per il "palio del Somaro" alle 19, si svolgerà la prima manche della corsa dei somari, si continua alle 21,30 con gara di Birucini fra contrade, il tutto condito dall’ottima musica da parte dell’orchestra Terza Idea.

Cagli

Alle 21 nella Chiesa di San Francesco si terrà il secondo Salon Rossini con Paolo Nevi (tenore); Sabrina Gárdez (soprano) e Saori Sugiyama (mezzosoprano). Sassocorvaro

A Piagnano, dalle 19, "La Marsanella", musica, divertimento e cantine aperte.

San Costanzo

Nel centro storico, dalle 18, la "Sagra Polentara". Gastronomia, mercatini, spettacoli musicali e animazioni. Ingresso libero.

Marotta

Sul lungomare zona Molo Arena, dalle 18 "Festa della tratta", rievocazione storica della pesca con la tratta, con stand gastronomici, mercatino artigianale e spettacoli musicali.

San Lorenzo in Campo

In varie località del territorio, per tutta la giornata: "Traffic – Festival delle anime gentili". Arte contemporanea: installazioni, performance, laboratori.