Scopriamo Luca Galli "Folgore" di Cagli: presentazione libro

Domani si presenta il nuovo libro su Luca Galli al Polo Culturale di Palazzo Mochi Zamperoli. Luca Galli, cagliese la cui memoria spazia dall’antifascismo al confino nell’isola di Ponza, ci viene restituito dai suoi primi scritti all’inizio del ‘900, raccolti in un volume dal titolo “Impressioni e Fantasie di alcune poesie in memoria di Luca Galli detto Folgore“.

Nato a Cagli il 23 marzo 1890 (è morto nella città natale il 18 settembre 1954) proveniva da una famiglia di macellai. Aveva un’elevata cultura, come testimoniano i suoi scritti dal linguaggio ricercato e i riferimenti ai personaggi della mitologia greco-romana. Era un sarto molto abile e durante la guerra realizzò le uniformi per l’esercito. Sposò Palmina Curati all’età di 40 anni. Nel 1932 ebbero un figlio, “Folgore“. Gli diedero questo nome, che fu anche lo pseudonimo con cui firmò i suoi primi scritti all’età di 19 anni. In un’atmosfera politica di destra, come quella che si respirava nel Ventennio, le sue idee politiche di sinistra e comuniste gli costarono alcuni mesi di carcere a Cagli e l’esilio sull’isola di Ponza dal 1937 al 1942. Inizialmente solo, in seguito ha vissuto lì per cinque anni con la moglie e il figlio. Nel 1942, al ritorno dall’esilio, torna a Cagli. Nella sua giovinezza ha avuto un breve e fruttuoso periodo per scrivere alcune decine di poesie in cui esprime i suoi sentimenti sul suo paese Cagli, le montagne, il Furlo, il mare, l’amore, la vita e la morte.

Dalle ore 19 nella “Serata Folgore“ verrà presentata una piacevole lettura dei suoi scritti.

Mario Carnali