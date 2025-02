Scoprire con la scrittura le ricchezze del cellulare

S’intitola "Cellulare rima baciata del giocare" il nuovo laboratorio proposto dall’associazione urbinate Teatrocust2000, in programma da venerdì 14 a domenica 16 febbraio.

"Un’esperienza sperimentale", così la definisce la direttrice artistica Donatella Marchi, attraverso scrittura, recitazione e improvvisazione, dedicata a tutti, dai giovani agli "adulti giocosi", e che ruoterà attorno al cellulare.

"Sarà un viaggio d’andata e ritorno su di esso, indagando ciò che può meglio riconoscere il negativo che si annida entro quest’oggetto – spiega Donatella Marchi –. Dobbiamo riuscire a impostare una sorta d’ironia nei confronti di quest’attrezzo, anche attraverso la scrittura, che però non vuol essere intesa come una presa in giro, ma come un vedere e comprendere che il cellulare sia qualcosa che serve per arricchirci, non per depredarci".

Il laboratorio, patrocinato dal Comune, si svolgerà nella Sala Vecchiotti (via Valerio, 30), dalle 17 alle 19.30, e sarà un percorso di tre giorni, "ma accoglieremo chi eventualmente si vorrà aggiungere in corsa". Il gruppo avrà un limite di circa 25 partecipanti: è preferibile iscriversi, contattando il 3533201348 o scrivendo a cust2000@libero.it, tuttavia ci si potrà anche presentare in loco.

L’attività sarà condotta da Donatella Marchi insieme al dottor Alessandro Bedini, psicologo e presidente dell’Accadia della risata di Urbino.

"Prevalentemente sarà un laboratorio non parlato, saremo nell’io che fa, non nell’io che racconta – spiega Marchi –. Non siamo qui per criticare il cellulare come oggetto, il problema è come possiamo usarlo. In apertura, per mezzora intratterrò il pubblico, che però dovrà essere partecipativo. Poi dirà interverrà il dottor Bedini. Sarà un esperimento tra il comico e l’approfondimento interiore, che ripeteremo ad aprile, verosimilmente dall’11 al 13. Infine riuniremo le due cose e per realizzare una performance giocosa sul cellulare".

