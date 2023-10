Scoprire davvero. György Ligeti

In occasione del centenario della nascita del compositore György Ligeti si terrà il primo appuntamento della 5ª edizione delle Guide all’ascolto, con una lezione concerto a cura di Mario Totaro, pianista e compositore, docente del Conservatorio Rossini (chiesa dell’Annunziata a Pesaro, domani ore 11). Ungherese ed ebreo di nascita, Ligeti nel 1944 finì in un campo di prigionia dal quale riuscì miracolosamente a scappare mentre la sua famiglia fu sterminata dai nazisti. Dopo il 1948 dovette subire un altro regime totalitario, quello comunista, che gli impedì per quasi 10 anni di evolversi come artista. Nel 1956, dopo la Rivoluzione ungherese, decise di andarsene dal suo paese. Per il resto della sua esistenza visse in Occidente, dove entrò in contatto con le correnti più avanzate della nuova musica, nei confronti delle quali tuttavia ebbe un atteggiamento sempre critico. Compositore eclettico, Ligeti divenne famoso presso il grande pubblico per l’utilizzo di suoi brani in alcuni film di Stanley Kubrick (2001: Odissea nello spazio, Shining, Eyes Wide Shut). Nella lezione concerto di domenica, oltre alle notizie storico-biografiche e ad alcuni approfondimenti riguardanti la sua poetica, si proietteranno alcuni frammenti dei film di Kubrick.

Biglietto 5 euro.

ma. ri. to.