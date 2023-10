Scoprire e non temere mai più serpenti, ragni e altre forme di vita. Un week-end davvero speciale

La paura è un’emozione naturale, un salva vita in molte situazioni ma, se eccessiva, diviene fobia e ed impossibilità di aprirsi in modo consapevole a nuove esperienze. Fortunatamente la conoscenza può aiutarci a crescere con il giusto equilibrio. “Animali da paura?” è un progetto già in atto che coinvolge le scuole di Pesaro e Fano e che vede l’adesione di circa 60 classi. Lo scopo è quello di approfondire la conoscenza biologica di animali spesso discriminati a priori come i serpenti ed i ragni e per farlo vengono impiegate delle professionalità e delle competenze come quelle di Cristian Gori biologo e naturalista divulgatore e di Andrea Tano Gaudenzi, esperto aracnologo.

"Abbiamo avuto tante richieste da parte delle scuole e non riuscivamo a dar seguito a tutte – spiega Luca Sguanci –. Nella mostra sui ragni avremo teche con esemplari vivi che mostrano le varie specie. Ci saranno schede descrittive e ci sarà anche un gioco interattivo a quiz per aiutare i piccoli visitatori a fissare i concetti appresi".

La modalità delle due giornate è quella laboratoriale perché il mondo della natura non può essere appreso sempre “in teoria” ma necessita di “osservazioni” ed “esperienza”, come nel caso della conoscenza dei serpenti che sarà fatta con Cristian Gori. Sarà possibile toccare i serpenti. Il progetto a cui si può aderire gratuitamente per tutto il mese di ottobre, culminerà domani e domenica con una mostra al Centro di sostegno alle funzioni genitoriali “Baricentro“ di Azobé Odv, in via Faggi 62 a Pesaro, ed è curata da Azobè e Aracnofilia Associazione nazionale di Aracnologia. Prenotazione per la didattica a scuola con messaggio wapp: 328 6163202. La mostra verrà aperta domani in orario 15 - 22.30. Domenica delle ore 15 alle 20. Al Laboratorio serpenti alle ore 21 di domani e domenica visita guidata con Cristian Gori e Andrea Gaudenzi.