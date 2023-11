Scoprire il Lapis in soli 25 dipinti

Nella ricorrenza del 250° anniversario dalla morte di Gaetano Lapis (Cagli, 1706 – Roma, 1773) si tiene (domenica ore 10,30) la conferenza introduttiva sull’esordio profano dell’artista, con la visita allo straordinario corpus di 25 opere conservato a Cagli, guidata da un grande esperto di Lapis: lo storico e critico d’arte Alberto Mazzacchera.

Il Lapis giovanissimo entra nell’atelier del pittore Sebastiano Conca, che nella prima metà del Settecento era divenuto il più importante nella Roma caput mundi dell’arte. Particolarmente amato a Cagli, i suoi dipinti sono conservati in diverse chiese cittadine con una speciale concentrazione in quelle delle suore di clausura, totalmente ammodernate nella prima metà del Settecento. L’artista costituisce, non a caso, un significativo esempio di brillante divulgazione della pittura romana in una logica di centro-periferia. Ma le sue opere ottengono vivo apprezzamento anche a Roma.

Infatti, nel 1732-1733, quando esegue il grande dipinto per la famiglia dei Tondi, prima della spedizione avvenuta a Roma, fu "applaudito, e lodato" e anche a Siena, dove giunse in dono (e dove è ancor oggi custodito negli spazi museali del Palazzo Pubblico), ricevette gli applausi dei tanti sopraggiunti ad ammirarlo. Sul finire dei suoi anni il Lapis, subito dopo aver dipinto la pala dell’altar maggiore della chiesa di Santa Caterina da Siena a Roma, nel 1771-72, è a Palazzo Borghese per realizzare l’ultimo suo capolavoro con la Nascita di Venere: opera in grado di lasciare "un segno durevole sull’evoluzione della pittura romana nell’ultimo quarto del ‘700". Lapis chiude il suo itinerario d’artista con un soggetto mitologico, di originalissima invenzione, rinvigorendo la sua visione classicista senza mai varcare la soglia del neoclassicismo.

La conferenza si tiene nelle Sale Alessandro Rigi Luperti a Palazzo Luzi Rigi-Luperti (piazza Giovanni XXIII n. 1 a Cagli). Per partecipare prenotazione tramite il FAI – Delegazione di Pesaro e Urbino ai numeri 0721 31268 o 329 1264680, e-mail pesarourbino@delegazionefai.fondoambiente.it