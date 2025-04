Scoprire le erbe spontanee al centro floristico

"Alla scoperta delle erbe spontanee commestibili e medicinali" è il titolo dell’incontro in programma domani alle ore 9, al Centro Ricerche Floristiche Marche della Provincia(via Barsanti 18, Pesaro). Sono previsti gli interventi di Sandro Di Massimo (“La botanica a tavola: appunti e riflessioni sulle erbe di campo“), Giuseppe Curina (“Le fibre alimentari“), Graziella De Nizza (“Storia, tradizione e innovazione nella cucina delle erbe“) e Annalisa Malerba (“Crude e cotte in cucina: tecniche, nutraceutica,ricette contemporanee“) prima della passeggiata didattica con partenza alle ore 10,30. Modera Romeo Salvi. L’appuntamento organizzato dal Centro Ricerche Floristiche Marche “Brilli-Cattarini“ della Provincia in collaborazione con Quartiere 7 Muraglia e Montegranaro, associazione Car.Ma Caregiver Marche e Ordine provinciale dei Farmacisti, rientra nel ciclo di iniziative “Di cotte e di crude“.

L’iniziativa è gratuita (info e prenotazioni con sms al numero 328 3798957 indicando nome, cognome e numero di persone che parteciperanno).