Scoprire quanta Italia c’è in Europa. Incontri tra letteratura e sapori per capire che siamo davvero uniti

Nell’ambito delle manifestazioni per “Pesaro capitale italiana della Cultura“ la Società pesarese di studi storici, il Liceo “Mamiani“, il Liceo “Marconi“ e l’Ipssar “Santa Marta“ propongono il ciclo di conferenze “L’Italia in Europa. Episodi di cultura comune europea“ ideato e curato da Chiara Agostinelli in collaborazione con Lucia Ferrati.

Sono tempi, i nostri, in cui spesso ci interroghiamo sul futuro dell’Unione Europea, che dopo certi tentativi “militari“ (da Napoleone a Hitler) rappresenta un originale esperimento associativo per mettere insieme popoli e Stati diversi. Ma diversi quanto? Questo ciclo ci farà scoprire come l’Italia abbia già contribuito da secoli a “fare“ l’Europa, e a farsi essa stessa europea.

Dalla danza alla poesia del Petrarca, che per secoli ha costituito un canone, dal caso esemplare e antesignano di Christine di Pizan, un’italiana naturalizzata francese che è stata pioniera delle Lettere e dell’editoria, fino alle ricette di cucina di Caterina de Medici, il ciclo “L’Italia in Europa“ racconta il viaggio europeo della cultura italiana. Una lezione tratterà poi la nascita a Ventotene, nel pieno della guerra, di un’idea di Europa libera, unitaria, sogno politico di una realtà che la cultura aveva già contribuito a creare.

Il ciclo “L’Italia in Europa“ è riconosciuto come attività formativa per i docenti della scuola secondaria di I e II grado (piattaforma S.O.F.I.A., corso ID 90819). L’intero percorso è accompagnato da studenti di tre Istituti scolastici pesaresi (i Licei “Mamiani“ e “Marconi“ e l’Istituto “Santa Marta“) con riflessioni, letture, danze, musiche e – perché no? – degustazioni culinarie.

Si comincia domani alle 18 nell’auditorium di palazzo Montani con Stefano Jossa (Università di Palermo), che parla del Petrarchismo come fenomeno europeo. Venerdì 9 febbraio, stessa ora e luogo, Alberto Ausoni (Accademia di Belle Arti di Torino) illustra l’eredità coreografica italiana e le ibridazioni d’oltrefrontiera. Il 23 febbraio, stessa ora e luogo, la scrittrice Silvia Ballestra commenta le vicende di Cristina da Pizzano.

Il 1° marzo sempre in auditorium alle 18 Piero Graglia della Statale di Milano parla dell’idea di Europa espressa dal manifesto di Ventotene. Infine mercoledì 20 marzo, ma alle 17 e nel salone ristorante del “Santa Marta“ (strada delle Marche) lo chef Giuseppe Portanova espone le innovazioni culinarie introdotte in Francia da Caterina de’ Medici. L’iniziativa si avvale del patrocinio della Presidenza del Consiglio comunale di Pesaro e dell’Università degli studi di Urbino Carlo Bo, in collaborazione con la Fondazione Cassa di Risparmio di Pesaro, l’Ente Olivieri-Biblioteca e Musei Oliveriani e gli Amici della Biblioteca Oliveriana. Si ringraziano Riviera Banca per il sostegno e Luigi Raffaelli per il progetto grafico.