’Scorza d’albero’, è linfa vitale . Altro colpo degli Scrittori in soffitta

"Scorza d’albero". Basta questo titolo, apparentemente indecifrabile ed ermetico, per avere voglia di aprire questo libro (Ventura edizioni) e capire come e quando si può diventare scrittori e lavorare assieme. "Assieme" è una parola impossibile per chi scrive, perché la pagina è un esercizio intimamente personale. Ma non per gli Scrittori in soffitta, ovvero per il laboratorio permanente avviato da Diana Sinigaglia e Giampaolo Boiani (bagnino di professione e scrittore per diletto o forse il contrario), che permette di incontrarsi a chi desidera cimentarsi con la pagina, e che ha infranto un tabù: si può scrivere a ventisei mani, cioé con 13 autori riuniti, un libro di racconti ognuno diverso dall’altro, ma tutti con un tema comune: l’albero, il verde o più semplicemente la flora. Ognuno degli scrittori si è misurato con questo argomento, pescando nel proprio animo sensazioni da sviluppare con sequenza a volte cinematografica, altre surrealistica con finale crudo e vero, altre ancora "beat" e così via. Ne è uscito un lavoro vivo, e diverso.

Vediamo in estrema sintesi, solo per citare qualche esempio che non esclude gli altri. Nel racconto "In un giardino", Alessandra Calanchi procede con sequenza teatrale breve e intensa, fatta di solo dialogo. Il "Karma vegetale" di Federica Crescentini è un viaggio interiore tra vicende famigliari, inciampi caratteriali e un albero con cui è possibile avere un rapporto speciale. "Scorza d’albero", il racconto che dà il titolo al libro, di Giampaolo Boiani, scava nel corso degli anni, portando la trama del tempo che scorre, fin dentro l’intimissima scorza d’albero che diviene metafora finale, con esito sorprendente come piace all’autore. "Dove nascono i maggioli" è un breve racconto che vede i fiori al centro. "Il senatore" lascia sulla pagina tracce nostalgiche di amori e sogni da inseguire fino all’ultimo e con delicatezza. "Il testimone" annoda i fili della memoria attorno alla pianta dell’origine e dell’essenziale: l’ulivo.

Per scoprire questi ed altri racconti potete dialogare con gli autori ai Bagni Sacro cuore domani, lunedì, alle 21. Gli autori – Bruna Andruccioli, Emilia Balduini, Giampaolo Boiani, Alessandra Buschi, Alessandra Calanchi, Federica Crescentini, Marcello Lugli, Alessandro Mazzanti, Alessandra Molinari, Francesca Ricci, Diana Sinigaglia, Paola Trivellini, Graziano Zambarda – per una sera scendono dalla soffitta.

Davide Eusebi