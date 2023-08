Scossa in mare, la Valcesano trema

La Valcesano è tornata a tremare. Ieri alle 13.45 minuti e 28 secondi un sisma di magnitudo 3.0 della scala Richter ha fatto ripiombare per alcuni attimi nel terrore la gente di Marotta e dell’immediato entroterra, riaccendendo la paura per quanto era successo con le scosse del 9 novembre scorso di 5,5 e 5,2 che ebbero come epicentro un tratto di mare davanti alla costa. E sempre in mare è stato l’epicentro della scossa di ieri, con epicentro ad una profondità di 11 chilometri davanti alla costa di Marotta e Senigallia: secondo il bollettino dell’Ingv (Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia) a 17 chilometri da Mondolfo e 19 da San Costanzo.

Numerosi, nell’immediatezza dell’evento, i post su Fb di persone spaventate, ma, per fortuna, non sono stati registrati danni di alcun tipo.

s. fr.