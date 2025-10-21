Giocate a pallone
Scossone alla mappa scolastica: il piano passa per un soffio, ma fuori esplode la protesta
21 ott 2025
ANTONELLA MARCHIONNI
Cronaca
Sette favorevoli (compreso il presidente Giuseppe Paolini) e sei contrari: con un solo voto di scarto il consiglio provinciale ha approvato il risiko delle scuole voluto da via Gramsci

Il corteo degli studenti è approdato in via Gramsci per dire no alla rivoluzione delle sedi scolastiche

Pesaro, 21 ottobre 2025 – Sette favorevoli (compreso il presidente Giuseppe Paolini) e sei contrari: con un solo voto di scarto il consiglio provinciale ha approvato oggi lo scossone alla mappa scolastica voluto da via Gramsci. Alle 15, proprio mentre iniziava la seduta, davanti alla sede della Provincia si è fermato il corteo di studenti, insegnanti e genitori, partito alle 13,30 dai portici del campus di via Nanterre.

Striscioni, cori e tamburi hanno accompagnato la marcia fino a via Gramsci, dove almeno un centinaio di persone hanno protestato contro un piano definito “calato dall’alto” e “impraticabile” per le scuole coinvolte. Il progetto, approvato a maggioranza risicata, prevede il trasferimento del liceo musicale e coreutico del Marconi al Mengaroni, per creare un “polo delle arti” che unisca musica, danza e arti figurative sotto lo stesso tetto.

Nel frattempo, nove classi del Marconi, oggi ospitate al Benelli, saranno spostate temporaneamente al Santa Marta, così da permettere al Benelli di avviare i lavori finanziati con 750mila euro, destinati a nuovi laboratori e a un polo tecnologico aperto anche ad altri istituti. Un’operazione che la Provincia difende come una scelta di visione e futuro, ma che, tra i banchi e nei corridoi, molti leggono come un azzardo logistico. 

