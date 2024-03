Scout Gillet e "Sleap-e" sul palco

Sabato prossimo sarà l’artista indie folk americana Scout Gillett, introdotta da Sleap-e, ad inaugurare la stagione di concerti gratuiti di Fuori! Festival, curati dall’associazione Pop-Gruppo per Oceano Adriatico, il progetto di Labirinto cooperativa sociale nell’ambito del dossier Pesaro 2024. Il concerto di questa rassegna che sperimenta nuove modalità di organizzare e vivere eventi musicali uscendo dalle logiche abituali per generare possibilità alternative, si terrà nel teatro comunale di Gradara (in via Zanvettori) alle 21.30.

Originaria di Kansas City e stabilita a Brooklyn dal 2017, Scout Gillett ha suonato in diversi gruppi dal vivo e ha dato avvio a una sua agenzia di booking, la Road Dog Booking. L’infanzia trascorsa nelle zone rurali del Missouri e il suo debutto nella scena punk locale hanno forgiato la sua natura intrepida che si è poi riversata nel suo album solista: No roof no floor (2022), una meditazione audace e vivace, ma al contempo intima, sulla fiducia, sulla resa e su ciò che rende una casa tale. L’album è stato registrato in un grande locale in legno con le porte larghe e questo senso di spaziosità, senza tetto né pavimento come suggerisce il titolo dell’LP, è restituito anche dal frinio dei grilli che si distinguono nei brani.

Ad aprire l’artista indie folk sarà Sleap-e, progetto guidato da Asia Martina Morabito (foto), giovane talento bolognese classe 2000 che porterà un live immerso nel lo-fi, un occhiolino all’attitudine egg punk, un gattino dall’indole impulsiva che gioca con la bossa nova e con l’anti-folk. "Fuori! Festival - dicono gli organizzatori - nasce per trovare nuove relazioni e connessioni tra generi musicali e luoghi della musica: l’obiettivo è mescolare le carte per scoprire e riscoprire abbinamenti insoliti, sperimentare suoni diversi nello stesso ambiente e favorire l’incontro e la compartecipazione alle stesse iniziative di persone che non si troverebbero mai normalmente a condividere assieme eventi musicali".