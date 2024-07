Scout per sempre, si ritrovano dopo 40 anni dal "campo" parigino

Si sono ritrovati dopo 40 anni per ricordare l’Euro Jamboree di Parigi, il primo raduno degli scout d’Europa meglio noto come Eurojam della U.I.G.S.E. – F.S.E. Era l’estate del 1984 quando gli scout di Fano, in particolare il Reparto Nautico Aldebaran del Gruppo Fano 1° San Pirusquin, partecipò all’evento di Velles, vicino a Chateauroux. Sui campi di stoppie di grano appena raccolto della località francese 5.700 scout e guide (tra cui 1.000 italiani) si sono ritrovati dal 15 al 28 luglio. "Noi eravamo una trentina - racconta Samuele Bertini - tutti tra i 13 e i 14 anni. Per due settimane siamo stati lì con le tende, in questo campo di grano con una puntatina a Notre Dame per una messa con tutti i partecipanti". Era il 25 luglio, quando nella cattedrale di Parigi, gli Scouts d’Europa si consacrano alla Vergine dell’Annunciazione. Alla reunion dell’altro giorno erano presenti tutti, anche Arturo Busca che è volato a Fano da Miami-Weston (Florida). Non poteva più esserci Massimo Perugini, detto Ginki, a cui è stata dedicata una messa in suffragio prima del pranzo all’oratorio di San Cristoforo: Giampaolo Mengucci, Marco Maria Siviero, Andrea Biagioni, Don Mauro Bargnesi, Claudio Bramucci, Luca Guerra, Federico de Sanctis, Christian Sartini, Giuseppe Berardi, Paolo Giacomoni, Andrea Toscani, Giovanni Orciani, Roberto Molo, Federico Bonazelli, Igor Sambuchi, Matteo Gentili, Simone Spinaci, Filippo Biagiotti, Matteo Paganucci, Federico Giommi, Stefano Schermi, Matteo Cavazzoni, Nicola Gaggi, Davide Frulla, Arturo Busca, Luca Cencioni, Francesco Uguccioni, Filippo Marinelli, Francesco Alegi e Samuele Bertini.