Screening al seno gratuito, si può averlo fino a 74 anni

La prevenzione come arma più potente contro le malattie. tra queste c’è lo screening contro il tumore al seno. La Regione Marche estende la fascia d’età coinvolta nello screening mammografico e prevede esami gratuiti anche per le donne dai 45 ai 49 anni. Partirà ad aprile 2023, e per quelle dai 70 ai 74 anni con avvio a settembre.

Il provvedimento dell’assessore alla Sanità dà seguito a una mozione, promossa dal consigliere regionale Giorgio Cancellieri e appoggiata dal gruppo Lega, che fu approvata in Consiglio lo scorso anno. "Sono molto soddisfatto nel vedere che l’iniziativa della Lega, a riguardo di un tema così importante come la prevenzione del tumore al seno, sia oggi trasformata in realtà nelle Marche - commenta il consigliere fermignanese -. Ci adeguiamo così agli standard sulla prevenzione previsti e consigliati dall’Istituto superiore di sanità e poniamo le Marche tra le regioni più virtuose in questo ambito, non senza un notevole sforzo sia economico, sia di impiego del personale sanitario, grazie a cui stiamo recuperando anche sui ritardi dovuti al periodo covid, che, come sappiamo, ha rallentato la macchina della prevenzione".

Prima di questo provvedimento, la fascia d’età interessata dallo screening gratuito andava dai 50 ai 69 anni, con esame radiologico del seno ogni due anni. Secondo Cancellieri, però, era necessario aumentare le donne coinvolte: "Un anno fa, in Consiglio regionale abbiamo approvato all’unanimità la mia mozione, sottoscritta da tutto il gruppo Lega Marche, che chiedeva alla Giunta di attivarsi affinché fossero destinate le risorse economiche necessarie per estendere lo screening mammografico a una più ampia fascia d’età rispetto a quella attualmente interessata - spiega -. Essa traeva spunto dalla consapevolezza che solo la prevenzione possa fare la differenza, in primis anticipando l’età a cui le donne si possono sottoporre gratuitamente allo screening mammografico, dal momento che sempre più evidenze scientifiche confermano che statisticamente l’età in cui si riscontra l’incidenza della patologia si sia abbassata negli anni. Ringrazio l’assessore Filippo Saltamartini e tutta la struttura del servizio Sanità per aver accolto subito le richieste della mozione e per aver lavorato affinché si potesse potenziare questo screening già a partire da quest’anno".

E’ auspicabile che a questo indiscusso risultato possa corrispondere anche una rapida lista di attesa senza veder passare troppo tempo tra la richiesta di controllo e la data per farlo.

Nicola Petricca