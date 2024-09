Screening dall’otorino. Prevenire i tumori testa-collo. Visite gratis al Santa Croce

Visite gratuite per la diagnosi precoce dei tumori testa-collo all’Ospedale Santa Croce di Fano. Una iniziativa promossa dal reparto di Otorinolaringoiatria dell’Ast di Pesaro Urbino, che aderisce alla campagna europea di sensibilizzazione sul tema, visto che in Italia ogni anno vengono diagnosticati più di 9mila casi. Per accedere alle visite gratuite sarà possibile prenotare solo nella giornata di oggi, dalle ore 12 alle 13.30, al numero telefonico 0721-882434. Le visite saranno poi fissate entro il mese di settembre, ma le date precise saranno definite in base al numero di richieste pervenute.

A parlare dell’importanza della prevenzione per questo tipo di neoplasie è Luca D’Ascanio, direttore dell’unità operativa di Otorinolaringoiatria: "La regola da tenere sempre a mente quando si tratta dei carcinomi cervico-cefalici, i cui segnali sono spesso ignorati o associati a malattie stagionali come un comune mal di gola o raffreddore, è quella di 1 su 3, cioè un sintomo per tre settimane. Una rapida comprensione delle avvisaglie della malattia – dice - è cruciale per una diagnosi precoce, in presenza della quale il tasso di sopravvivenza sale all’80-90%, contro un’aspettativa di vita di soli 5 anni per coloro che scoprono la malattia in fase avanzata".

Nell’ambito dell’Ast Pu è stato istituito il percorso diagnostico terapeutico assistenziale per la presa in carico complessiva del paziente. Un percorso che va dalla pianificazione degli esami, alla definizione di un programma terapeutico, fino all’identificazione dei presidi assistenziali per la messa in atto del programma di cura. Un percorso, "con un volume di attività elevato che ci ha consentito di conseguire il bollino verde da parte del Ministero come centro di riferimento ad alto flusso – aggiunge D’Ascanio -. A questo si aggiunge un’equipe multidisciplinare, punto fermo per i pazienti della provincia e non solo, che negli ultimi quattro anni ha gestito 436 pazienti, con un trend annuale in continua crescita, passando da 80 casi nel 2022, ai 139 del 2023 e che nel 2024 ha preso in carico già oltre 90 pazienti".

A ribadire l’importanza della prevenzione anche l’assessore alla Sanità della Regione Marche, Filippo Saltamartini: "E’ fondamentale per la diagnosi precoce dei tumori e per l’avvio tempestivo dei trattamenti che consentono di ridurre i decessi - dice - per questo è importante aderire alle campagne di screening".

Alice Muri