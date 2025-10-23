Screening e occhiali per i poveri. Pensano a tutto i ragazzi del Benelli

Torna il progetto "Protesi sociale" nato dalla collaborazione tra l’Istituto tecnico Benelli e la Caritas diocesana per offrire screening visivi gratuiti e occhiali correttivi a persone svantaggiate che non hanno la possibilità di accedere a questi servizi. Ad essere coinvolte nell’iniziativa saranno le classi terza, quarta e quinta del corso di Ottica della scuola, circa una trentina di ragazzi. Lo scorso anno, la prima edizione del progetto aveva portato ottimi risultati, tanto che circa una quindicina di ospiti Caritas avevano avuto la possibilità di ricevere un nuovo paio di occhiali. "Questo è un progetto a cui teniamo molto – dice Roberto Drago, direttore di Caritas – perché non solo permette ai ragazzi di mettere in pratica ciò che studiano ma anche di entrare in relazione con persone che hanno una storia diversa dalla loro, aprendo così lo sguardo verso il mondo". Soddisfatto anche il dirigente scolastico del Benelli, Raffaele Balzano: "Ringrazio Caritas per la collaborazione, gli insegnanti del corso di Ottica e gli studenti che hanno dato la loro disponibilità anche in un orario al di fuori di quello canonico". I ragazzi, come spiegano i docenti del corso Monica Loretelli e Massimiliano Capanna, saranno impegnati nel progetto una volta a settimana per dieci pomeriggi. "Avranno la possibilità di effettuare screening della vista ma anche di realizzare gli occhiali per gli ospiti Caritas – dicono i docenti -. A scuola abbiamo infatti delle montature di occhiali che ci sono state donate, così come alcune lenti e i ragazzi saranno impegnati anche nel montaggio degli occhiali".

Alla presentazione era presente anche un ragazzo del corso di Ottica del Benelli: "Questa esperienza – dice Lorenzo Mazzoli – lo scorso anno è stata una delle cose più belle che abbiamo fatto a scuola. Abbiamo avuto anche la possibilità di conoscere persone nuove e di eliminare anche alcuni pregiudizi". Ad intervenire anche Luca Pandolfi, assessore ai servizi sociali, che ha sottolineato "l’importanza di fare rete tra le varie realtà", mentre Claudia Moschini e Antonio Russo di Caritas hanno elogiato il valore del progetto "che ha dato la possibilità di realizzare un nuovo spazio di relazione, creando un confronto alla pari tra i ragazzi e chi vive in una situazione di fragilità".

Alice Muri