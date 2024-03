Screening e visite. Come prenotarsi

Visite gratuite, open day, iniziative di prevenzione e sensibilizzazione e screening oncologici gratuiti. Sono le iniziative dedicate alla salute della donna promosse dalla Regione per l’8 marzo. In particolare l’Ast di Pesaro e Urbino ha organizzato per domani visite ginecologiche gratuite negli ospedali di Pesaro, Fano e Urbino. Le visite sono prenotabili oggi, dalle 12 alle 14, all’ospedale di Pesaro chiamando 0721 362485 e all’ospedale di Fano chiamando 0721 882672, mentre all’ospedale di Urbino p chiamando dalle 9.30 alle 12.30.

Per promuovere sani stili di vita e una corretta nutrizione, il Dipartimento di prevenzione e il distretto di Pesaro organizzano un ‘Info Point sulla nutrizione, Speciale Donna’ con un’apertura straordinaria dello sportello di consulenza nutrizionale, in via Nitti 30 a Pesaro, accessibile su prenotazione, chiamando oggi il numero 0721 424578, dalle 15 alle 17.

L’8 marzo le segreterie degli screening oncologici (mammella, colon-retto e collo dell’utero) resteranno attive per tutta la giornata per informazioni e prenotazioni. I numeri verdi dedicati potranno essere contattati dalle 8 alle 19: 800738073 per lo screening alla mammella, 800710977 per lo screening alla cervice uterina e 800210858 per il colon retto.