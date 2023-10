Screening gratis: boom di chiamate. Tante le escluse, monta la rabbia

"Mi sono letteralmente attaccata al telefono dalle 14.30 alle 16, senza riuscire a parlare con nessuno: era sempre occupato. Finché alle 16, mezz’ora prima del temine indicato per le prenotazioni, un operatore mi ha gentilmente risposto, giusto per informarmi che le prenotazioni erano chiuse per esaurimento dei posti disponibili. Alla faccia della prevenzione". Francesca Bartoli, pesarese, 72 anni, ha un diavolo per capello. Ha passato il primo pomeriggio di ieri a comporre ossessivamente lo stesso numero, l’unico disponibile, nella vana speranza di partecipare alla giornata di screening organizzata dall’Ast1 per la Giornata dell’Osteoporosi. Una giornata – quella di domani – nel corso della quale gli specialisti degli ospedali di Muraglia e Fano avrebbero messo gratuitamente a disposizione le loro professionalità per fare visite e somministrare esami fondamentali come la Moc, che misura la densità ossea. Un’occasione ghiotta, che molte donne (sono soprattutto loro le più colpite da osteoporosi, soprattutto dopo una certa età) hanno pensato di cogliere al volo. Ma tante sono rimaste deluse, a giudicare dalle numerose telefonate giunte non solo al centralino dell’azienda sanitaria, ma anche in redazione.

Tra loro c’è pure Malvina Del Prete, 75 anni, anche lei di Pesaro. "Mi aspettavo che avrebbero chiamato in tanti – dice Malvina – quindi ho cominciato cinque minuti prima dell’inizio, esattamente alle 14.25. Era già occupato. Non è mai stato libero, nemmeno una volta. A un certo punto ho rinunciato. Mi è dispiaciuto, perché erano tre anni che non facevo la Moc, e so che alla mia età un controllo è necessario. Ma con il Cup è sempre un po’ complicato, quindi quando ho saputo che c’era questa possibilità ero entusiasta".

Lo stesso pensiero che devono aver avuto tante altre donne. Che ora si chiedono se davvero non ci fosse modo di organizzare meglio questa meritoria iniziativa. "Una sola linea telefonica. Una ’finestra’ oraria per le prenotazioni di meno di due ore. Una platea di donne interessate che comprende tutto il territorio provinciale. E’ così che pensano di poter fare la prevenzione contro l’osteoporosi?"

Benedetta Iacomucci