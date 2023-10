Screening gratuito per il diabete

Oggi domenica 29 ottobre il Lions club Gabicce Mare in collaborazione con l’associazione diabetici di Pesaro e il patrocinio del Comune organizza uno screening gratuito (sopra, foto d’archivio) per gli abitanti di Gabicce in piazza del Municipio dalle 9 alle 12. I Lions italiani da molti anni sono impegnati nella sensibilizzazione della popolazione sui rischi di questa grave ma silenziosa malattia. L’associazione diabetici e la dottoressa Mingolla di Rimini presteranno la loro consulenza a quanti vorranno sottoporsi al test, insieme al socio dottor Enrico Cancellotti e a tutti i soci del club.