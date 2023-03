Screening senologici "Recuperare i ritardi sulle liste d’attesa"

Nelle Marche è necessario avviare la campagna di prevenzione con gli screening senologici gratuiti e quello del collo dell’utero "e recuperare i ritardi sulle liste di attesa". A chiederlo sono le consigliere regionali del Pd Anna Casini, Micaela Vitri e Manuela Bora con un messaggio trasformato in una serie di atti portati in discussione in Assemblea legilslativa in occasione dell’8 marzo perché "la ricorrenza sia occasione per garantire il diritto alla salute delle donne". Tra le situazioni denunciate dalle consigliere dem c’è appunto il blocco da metà dicembre dello screening oncologico della mammella e del collo dell’utero in tutta la regione, "causato dal cambio del software applicativo utilizzato nelle strutture dell’Ast". La consigliera Micaela Vitri, nello specifico, sollecita l’avvio della campagna di prevenzione con test gratuiti, sospesa dal 2019. "Lo scorso anno – spiega Vitri – il consiglio regionale approvò all’unanimità una mozione che estendeva lo screening oncologico alla mammella alle donne di età compresa tra i 40 e i 49 anni e tra i 70 e i 74 anni. Una scelta fatta in base alle più recenti statistiche che indicano una sensibile crescita dei casi diagnosticati in queste due fasce d’età. A gennaio, rispondendo a una mia interrogazione, l’assessore dichiarava che per la fascia 45-49 anni l’invito sarebbe stato biennale a partire dal prossimo aprile, mentre per la fascia 70-74 anni sarebbe partito da settembre. Purtroppo, invece, da quanto abbiamo appreso dall’assessore Saltamartini l’organizzazione del servizio è ancora in alto mare. Onestamente sono molto preoccupata per questa mancanza di attenzione e sensibilità. La Regione Marche – la connclusione – ha il dovere di non perdere altro tempo perché il tumore al seno è il primo tra i carcinomi femminili e la sua incidenza è in continuo aumento con 55 mila nuovi casi ogni anno in Italia, di cui 1500 nelle Marche".