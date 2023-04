Scrisse accuse ai parenti sulla lapide della madre

La foto della salma della madre nella camera ardente, tre fogli con accuse pesanti affissi sulla lapide sempre della defunta mamma, decine e decine di messaggi con insulti e minacce. E tutto perché avrebbe imputato alla sorella e al marito di lei di non aver prestato le cure adeguate all’anziana.

L’imputato è un 57enne fanese ed era finito a processo per stalking, diffamazione e vilipendio della tomba (nel cimitero di Pesaro). Ieri il giudice ha derubricato il primo reato in molestie e lo ha condannato a 3 mesi di arresto, pena sospesa, e al pagamento di 3mila euro di risarcimento alla parte civile, la sorella e il cognato. Assolto invece, perché il fatto non sussiste, dalle altre due accuse. È una storia di rapporti familiari molto tesi che degenera quando l’anziana madre muore. Il 57enne avrebbe cominciato a tempestare la sorella e suo marito di messaggi molto pesanti con frasi come: "Lo sanno tutti chi ha ammazzato mia madre" oppure "Prova a mettere le mani nell’acqua santa, la farai friggere, a te ci vuole l’esorcista". Accuse degradanti anche al marito di lei, additato di essere addirittura un pedofilo. E poi quelle foto della salma della madre, nella camera ardente e quei foglietti sulla lapide al cimitero. Nel testo venivano accusati di aver preso ori e gioielli della defunta. Per il 57enne la mamma aveva i soldi per permettersi un posto migliore nella sua città, vicina ai cari, "ma qualcuno non lo ha permesso, facendola morire di crepacuore". Poi è scattata la denuncia che ha portato al processo. L’imputato è stato difeso dall’avvocato Alberto Bordoni.

e. ros.