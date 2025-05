Scritte luminose precipitano: paura in via Castelfidardo

Pesaro, 7 maggio 2025 – Poveri versi miei gettati al vento, direbbe il poeta. Una frase che in via Castelfidardo si può prendere alla lettera. Le parole, si sa, possono far male, possono anche diventare pietre. Specie se cascano dall’alto, col rischio di accoppare i passanti. Non è successo, per puro caso.

Ma l’altra sera – lunedì intorno alle 21 – qualcuno s’è preso lo spavento grosso. E’ successo che una delle stringhe (ex) luminose con i versi dialettali è crollata a terra. Il vento in verità a quell’ora neppure soffiava forte, deve essere stata allora l’usura. E non solo, perché a ben guardare s’è scoperto che quelle insegne sono tenute su da semplici fascette di plastica. Non proprio il massimo in fatto di sicurezza. E a ben guardare si nota che altre stringhe, ormai pencolanti, sono sul punto di cedere. Sul posto sono intervenuti la Municipale e i vigili del fuoco, che hanno provveduto a mettere in sicurezza il tratto interessato, per quanto possibile.

Il progetto ‘Strada lucente’ in via Castelfidardo, dedicato alle icone del dialetto pesarese (26 stringhe luminose e 303 lettere create artigianalmente con i versi di Pasqualon e Carlo Pagnini), era stato avviato nel febbraio del 2020, sul modello di altri luoghi d’Italia.

“È un allestimento fisso, che intendiamo tenere per qualche anno”, aveva detto il sindaco Matteo Ricci in occasione dell’inaugurazione. “Se funzionerà, lo proporremo anche in altre vie”. Per un po’ ha funzionato, poi ha funzionato a intermittenza, negli ultimi tempi ha funzionato poco assai, suscitando più volte le proteste di commercianti e residenti, per quelle parole sbilenche, lettere fulminate, testi ormai incomprensibili e la via ripiombata nell’oscurità. L’impressione ora è che sia necessario lo smantellamento. Versi maltrattati. Anche quelli più stringati.