Scritte omofobe da coprire. Ci pensano gli scout

Oggi, il gruppo Agesci Pesaro 2 svolgerà un’iniziativa di copertura, con disegni a tema marino, di scritte omofobe sugli scogli del piccolo molo fluviale alla foce del Foglia.

Questa azione segue momenti di formazione che i giovani e i capi hanno fatto durante l’anno sul tema dell’omoaffettività e sarà presentato alla "route nazionale" per capi che ci sarà ad agosto.

Nel pomeriggio di oggi, verranno realizzati i disegni. A seguire, dopo cena, sarà organizzata una veglia ecumenica per il superamento dell’omobitransfobia, come si sta facendo in questo periodo in tante chiese d’Italia.