Scrivere a mano. Il viaggio di carta con il calligrafo

di Beatrice GrasselliIl sapere che nasce dalla bottega. Ovvero, l’artigianato che diventa arte. Gradara e il suo castello, grazie a oltre 1milione e 600mila euro di fondi Pnrr, apre le porte a un progetto di rigenerazione culturale che consentirà ai visitatori di rivivere la storia, attraverso un’attenta ristrutturazione dei luoghi e il recupero di antiche arti. Fa parte di questo percorso l’inaugurazione dello Scriptorium, negli spazi al piano terra della Torre d’accesso ai camminamenti: qui, da qualche giorno il calligrafo Stefano Gelao accompagna i visitatori alla scoperta delle migliori mani che hanno vergato miniature apprezzate a livello internazionale e alla conoscenza di antiche tecniche legate alla produzione libraria come la legatoria storica.

Entrare nello Scriptorium è come intraprendere un viaggio all’indietro nei secoli, ma è anche un’esperienza che restituisce agli antichi saperi una forte componente di attualità. Del resto la bellezza e l’arte non hanno tempo. "Lo Scriptorium, ora nella sua prima fase di apertura, è un luogo di divulgazione e d’esperienza – spiega Stefano Gelao - . Qui sarà possibile vedere una selezione eccellente di calligrafie e di miniature, che verranno spiegate attraverso esempi concreti sulle vecchie tecniche di realizzazione".

Grazie alla guida di Gelao, ex grafico e programmatore di Recanati, cresciuto con la passione per lo studiolo di Federico di Montefeltro e per i manoscritti, si potrà conoscere e sperimentare come si facevano i colori nel Rinascimento utilizzando le polveri minerali mescolate con l’albume d’uovo e il miele per rendere il colore brillante ed elastico, ma anche imparare le vecchie tecniche con cui anticamente veniva realizzata la carta utilizzando gli stracci – nelle quali nel 1300 eccellevano gli artigiani di Fabriano – o con cui si facevano le pregiate pergamene con la pelle di capretto, vitello e agnello. "Erano all’epoca materiali preziosissimi – racconta Gelao - . Una risma di carta costava più o meno quanto oggi un appartamento. Per questo le pergamene venivano cancellate e riscritte, se i manoscritti non suscitavano più interesse. Tra gli strumenti di scrittura poi, non si può fare un cenno alla penna d’oca, usata in grande quantità fino ai primi del’900 dalla banca di Londra".

Il viaggio appena iniziato nei prossimi mesi proseguirà con un programma di corsi di formazione per ogni età. "Ospiteremo qui la corporazione delle lettere – prosegue - . Avremo ospiti di rilievo nazionale e internazionale che saranno a disposizione per diffondere competenze e abilità". Anche perché il passato pare che possa consentire oggi ai giovani di costruire un solido futuro. "Di umanesimo si può prosperare – sostiene Gelao – serve una mano eccellente, voglia d’imparare e una bottega". E da qui, si parte.