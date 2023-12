S.Croce, hospice, Carnevale. Tutti i ’regali’ della Regione

Santa Croce, hospice pediatrico, palasport, Giro d’Italia, Carnevale: i ‘regali di Natale’ della Regione per Fano. L’impegno regionale sulla sanità fanese (finanziamento della ristrutturazione del blocco B dell’ospedale cittadino, dell’hospice pediatrico all’ex ospedaletto e la previsione di una casa di comunità) si è concretizzato in un ordine del giorno, approvato ieri all’unanimità, dal consiglio regionale, nella seduta sul bilancio di previsione: 26 voti a favore, uno contrario ed uno astenuto. L’odg, che ha come primo firmatario il consigliere Luca Serfilippi (Lega), prevede anche di finanziare parte della progettazione e della realizzazione di un palasport polifunzionale di circa 3.000 persone, inserendo 200 mila euro per il 2024 per la progettazione e almeno 2 milioni di euro (1 milione nel 2025 e 1 milione nel 2026) per la realizzazione dell’impianto".

Riguardo alle strutture sanitarie, l’ordine del giorno impegna la giunta e il presidente Acquaroli a finanziare "il progetto di ristrutturazione del Santa Croce (blocco B), prevedendo anche per gli anni successivi le risorse necessarie ad appaltare i lavori, non oltre il 2025". Nel documento si fa presente che oltre alla palazzina dell’emergenza-urgenza Fano e le vallate del Metauro e del Cesano hanno bisogno di "un potenziamento delle strutture esistenti ad iniziare dal blocco B del Santa Croce e di procedere con la progettazione dell’hospice pediatrico per poi arrivare all’appalto dei lavori, come indicato nel piano socio sanitario 2024-2025. "L’esigenza – hanno sottoscritto i consiglieri regionali – di avviare il prima possibile la progettazione e la successiva realizzazione del nuovo hospice pediatrico all’ex ospedaletto (che potrebbe essere affiancato da una casa di comunità) punta a rafforzare le cure palliative pediatriche per i bambini e aiutare le famiglie a non effettuare ‘viaggi della speranza’ fuori Regione". Inoltre il sindaco Seri ringrazia "Serfilippi , che anche con l’appoggio di Ruggeri, ha riportato a 100mila euro il contributo alla tappa fanese del Giro d’Italia recuperando con un emendamento i 30 mila euro finiti a Pesaro". Assicurati, inoltre, 50 mila euro al Carnevale di Fano attraverso l’emendamento presentato nei giorni scorsi in commissione bilancio dal presidente Renzo Marinelli (Lega), dalla vice presidente Marta Ruggeri (M5S) e dal consigliere leghista Serfilippi, per destinare 100 mila euro ai Carnevali storici delle Marche.

Anna Marchetti