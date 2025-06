Scultura pericolante sulla torre campanaria: intervengono i vigili del fuoco

Peglio (Urbino), 18 giugno 2025 – Il maltempo ha messo a dura prova anche il patrimonio architettonico. Nel pomeriggio di ieri, una squadra dei vigili del fuoco di Urbino è intervenuta nel cuore di Peglio per mettere in sicurezza una scultura in ferro installata sulla torre campanaria del Comune.

A causa delle forti raffiche di vento e delle condizioni meteo avverse, l’opera si era spezzata alla base, rimanendo in bilico a circa 20 metri d’altezza. Una situazione potenzialmente pericolosa, che ha richiesto l’immediato intervento dei pompieri.

Utilizzando le tecniche SAF (Speleo Alpino Fluviale), la squadra è riuscita a raggiungere la sommità della torre, mettere in sicurezza la scultura e calarla a terra in totale sicurezza.

L’operazione ha permesso di evitare rischi per la pubblica incolumità e danni ulteriori alla struttura.