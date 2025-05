Sculture verdi rimodellate. E la ruota è sotto controllo

In vista della bella stagione sono partiti gli interventi di Aspes e Marche Multiservizi in zona mare. Gli orribili, ma utili cannicci verranno rimossi e le sculture verdi, in arte topiaria che adornano piazzale della Libertà, tra il mare e la Palla di Pomodoro torneranno perfettamente rimodellate, "a partire dalla prossima settimana".

A rassicurare gli amanti della zona mare è Luca Pieri, presidente di Aspes, la partecipata che si occupa, anche, di gestire il verde pubblico in città. Per evitare lo scempio del manto erboso, causato dall’impianto da maggio ad ottobre, della ruota panoramica, l’amministrazione comunale ha "deciso di aumentare il deposito cauzionale – conferma Pieri –: servirà a pagare gli interventi di ripristino del prato, all’indomani dello smontaggio dell’attrazione. Già abbiamo provveduto a ripristinare, dal danno dell’anno passato, l’impianto di irrigazione".

Con l’impiego di un vaglio a Baia Flaminia e "di un setaccio selezionatore Sottomonte e in viale Trieste – spiega il sindaco Andrea Biancani – si è conclusa questa settimana l’operazione di pulizia delle spiagge libere. Con all’ausilio di questi due mezzi sono state rimosse tonnellate di rifiuti e legname preservando la sabbia che è stata separata dal materiale asportato ed è rimasta sull’arenile. Ad esempio, solo a Baia Flaminia, sono state rimosse 60 tonnellate di legname".

L’ingegner Macor di Marche Multiservizi, aggiunge, che: "E’ stato anticipato di un mese l’avvio del calendario estivo della raccolta porta a porta che prevede più passaggi nei quartieri interessati ed è stato intensificato il servizio di pulizia della pista ciclabile del lungomare. Abbiamo inoltre rafforzato l’attività nelle zone turistiche della città con l’impiego di 4 addetti ecologici aggiuntivi per la zona Centro-Mare. E’ stata infine intensificata l’attività di lavaggio e sanificazione dei bidoni stradali".