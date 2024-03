Scuola Anna Frank, l’impresa vuole un milione in più. Si ferma tutto

Il Comune aveva scelto una procedura centralizzata attraverso “Invitalia“ per stringere i tempi sul progetto di demolizione e ricostruzione della scuola primaria “Anna Frank” in località Santa Maria delle Fabbrecce. E invece proprio la procedura di Invitalia si è bloccata dopo aver selezionato per i lavori il Consorzio Stabile Sinergica, composto dalle ditte esecutrici Apulia srl di Gravina e Pagano srl. L’intervento, dal valore progettuale di 3,6 milioni di euro, è interamente finanziato dal Pnrr. "Il cronoprogramma dettato dal Pnrr prevede l’aggiudicazione dei lavori entro settembre e il via agli stessi entro novembre 2023", aveva annunciato il Comune con la solita scintillante comunicazione. Tanto che lo stesso assessore Riccardo Pozzi aveva parlato di demolizione tra ottobre e novembre scorso. Invece qualche giorno addietro è arrivata una lettera del Consorzio Stabile Sinergica in cui si sottolineava la necessità di coprire "una lievitazione dei costi di un milione di euro", da quantificare in fase di progettazione definitiva.

Uno stop pesante al quale si tenta di porre rimedio. L’allarme era già stato lanciato negli uffici comunali da settimane e ora si è deciso di non attivare la procedura di Invitalia e di fare in casa rinunciando all’accordo quadro attivato nel novembre 2023. Tanto che il servizio Opere pubbliche ha attivato procedura negoziata per l’8 marzo: "In realtà noi siamo grado di fare la gara - sottolinea l’assessore Riccardo Pozzi - per non perdere i finanziamenti Pnrr i che prevedono l’appalto entro il 31 marzo". L’importo dei lavori previsti a bando di gara è in realtà di 2,9 milioni di euro. E la procedura prevede l’invito di almeno 5 operatori economici. Bisognerà vedere se il Consorzio ha esagerato sui costi più elevati e se altri imprenditori, magari locali, vorranno subentrare nella gara d’appalto. I tempi per scegliere la ditta sono stretti e il Comune vorrebbe aziende locali, come è accaduto con la gara per il vecchio palas. Ma non tutte le ciambelle vengono col buco. Vedere per credere.