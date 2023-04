Scuola ’Anna Frank’, pronto l’appalto Pozzi: "A settembre affidiamo i lavori"

Aggiudicazione dei lavori alla ditta entro settembre 2023, due mesi dopo inizieranno i lavori di costruzione della nuova scuola "Anna Frank" a Santa Maria delle Fabbrecce. Si partirà demolendo l’attuale struttura. A dirlo in giunta è stato ieri l’assessore Riccardo Pozzi nell’illustrare ai colleghi il rendering del nuovo edificio che sorgerà esattamente al posto dell’attuale scuola primaria di via Santa Maria delle Fabbrecce. "Gli alunni saranno spostati al centro civico di Vismara e, i più piccoli, nella scuola dell’Infanzia di Vismara - spiega l’assessore Camilla Murgia -. Stiamo già allestendo gli spazi: la scuola Anna Frank è una primaria con circa 7 classi e verrà trasferita al centro civico di Vismara. La materna, dove sono pochi, sarà ospitata nella scuola comunale di Vismara. Questa soluzione dovrebbe essere funzionale per tutti ed è stata condivisa, passo dopo passo, con la dirigente scolastica, a capo dell’Istituto comprensivo Dante Alighieri, di cui l’Anna Frank è parte. Le famiglie, temporaneamente, si dovranno spostare di poche decine di metri tra un plesso e l’altro. I servizi, come mensa e trasporto, resteranno garantiti così come le altre attività. La dislocazione sarà effettiva da settembre 2023". L’intervento, dal valore di 3,6 milioni di euro, è interamente finanziato dal Pnrr: da qui la tempistica "stringente" e le caratteristiche, obbligatoriamente caratterizzate da alti standard di efficientamento energetico. "Sarà un’altra scuola nZeb - spiega Pozzi -, cioè sarà una struttura con consumo energetico quasi nullo". L’amministrazione comunale dal proprio bilancio ha messo 100mila euro: "Abbiamo coperto le spese tecniche per la progettazione definitiva ed esecutiva e per il collaudo - conferma -. La nuova opera avrà la forma di due ali allungate definite nella stessa posizione dell’attuale; avrà ambienti luminosi e distribuiti su due livelli. La struttura sarà in legno con elementi di chiusura verticali in vetro sul lato sud e tamponature opache nella parte nordovest. Le superfici in vetro avranno sistemi esterni oscuranti che garantiranno internamente la temperatura ideale". Entrambi gli assessori sono molto positivi riguardo l’estetica, la vivibilità e la funzionalità del nuovo edificio alla didattica. "La nuova costruzione avrà gli spazi meglio organizzati: oltre alle aule tradizionali, dotate delle tecnologie, sono previsti spazi di gruppo, laboratori, spazi individuali, zone informali, relax e l’area mensa".

Solidea Vitali Rosati