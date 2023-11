Scuola antitruffa con i carabinieri

Il Comune di San Costanzo, al fianco dell’Arma, nell’impegno contro i raggiri, specie a danno degli anziani. Giovedì 9 novembre alle 17 al Circolo Arci ‘Paolini’ si terrà l’appuntamento ‘Proteggiamoci dalle truffe: l’informazione è la miglior arma di difesa’. L’evento, organizzato dall’amministrazione comunale in collaborazione con il luogotenente Antonio Meduri, comandante della stazione dei carabinieri di San Costanzo, verrà proposto all’interno del progetto aggregativo degli anziani e vuole essere un’opportunità per tutta la cittadinanza. "Oggi giorno gli uomini e le donne della terza età e le persone fragili – spiega il primo cittadino Filippo Sorcinelli - rappresentano i destinatari più frequenti delle truffe, ma non costituiscono gli unici a rischio. Durante l’incontro verremo a conoscenza delle modalità più diffuse di raggiro, i temi più frequenti usati per estorcere soldi e gli elementi comunicativi che maggiormente devono destare sospetto. Grazie alla preziosa collaborazione dei carabinieri della locale stazione, abbiamo ritenuto fondamentale organizzare questo evento per la lotta alle truffe, dove andremo ad informare i cittadini, per dare loro strumenti di prevenzione e di difesa dalle innumerevoli tipologie di frodi". "Vista l’importanza del tema che affronteremo – termina il sindaco -, invito quanti più cittadini a partecipare, in modo che cresca la tutela generale".

s.fr.